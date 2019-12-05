Роскомнадзор разблокировал Shutterstock после удаления запрещенных данных

Американский фотобанк Shutterstock удалил информацию, которая ранее была признана Генпрокуратурой и Роспотребнадзором запрещенной на территории России. После этого Роскомнадзор снял блокировку с данного ресурса.

«Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра после того, как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Ведомство не располагает данными о доступности указанной информации для пользователей других стран, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее в реестр запрещенной в России информации попали несколько страниц Shutterstock. Роспотребнадзор обнаружил описание способов самоубийства на трех из них, Генеральная прокуратура — оскорбление государственных символов Российской Федерации еще на одной. Доступ к ресурсу был прекращен 2 декабря. Блокировка любой страницы сайта, использующего протокол шифрования https://, ведет к его полной недоступности.

Компания Shutterstock, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования, в тот же день заявила, что удалила запрещенный контент и приступила к урегулированию ситуации.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее отрицал общение с представителями Shutterstock. По его информации, никто из американской компании в ведомство не обращался, хотя в адрес администрации ресурса было направлено восемь уведомлений. Сведения об удалении запрещенной информации он пообещал проверить после какой-либо реакции со стороны фотобанка. Вероятно из Нью-Йорка все-таки позвонили.

По данным Роскомнадзора, оскорбление государственной символики РФ является самой частой причиной блокировки ресурсов в Сети.