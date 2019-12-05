Путину показали систему обработки обращений, поступивших на «Прямую линию»

Общероссийский народный фронт представил президенту РФ Владимиру Путину систему обработки обращений, поступивших во время «Прямой линии» в этом году.

По словам представителей ОНФ, в этом году они получили 1,2 миллиона обращений. Все они загружены в систему и разосланы по региональным штабам.

«Каждую пятницу у нас собираются волонтеры, экономические организации, органы власти к нам приходят, разбираются в вопросах. Вопросы берутся в работу и в течение недели они выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах», — рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в ходе встречи президента с лидерами волонтерского движения.



Также Путин пообещал обсудить с правительством возможность закрепления понятия «уличная медицина», передает ТАСС.

С соответствующей просьбой к главе государства обратилась создательница проекта «Другая медицина» Татьяна Авдеева.

Мы выезжаем на автомобиле на улицы города к бездомным. Мы оказываем первую доврачебную помощь, конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна. По сути, волонтеры, которые оказывают медицинскую помощь бездомным, являются нелегалами, поскольку у нас в стране нет понятия «уличная медицина, — сказала Авдеева.

«Я согласен, что нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте. Я поговорю с правительством, и мы подумаем, как лучше реализовать эту инициативу», — ответил на ее реплику Путин.