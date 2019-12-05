Восемь человек завалило обломками дома после взрыва газа в Польше

Трехэтажное здание обрушилось после взрыва газа на горнолыжном курорте Щирк в южной части Польши. Под обломками остались восемь человек. Идет спасательная операция.

Пожарным удалось потушить огонь, охвативший развалины. Лишь после этого они смогли приступить к разбору завалов.

По данным местной полиции, в руинах могут оставаться восемь человек. Специалисты отмечают, что взрыв произошел несколько часов назад, и шансы найти живых стремительно тают.

На месте происшествия работают около 100 спасателей. В город прибыли представители местных властей.



Накануне в Белгородской области в результате взрыва газа рухнула стена четырехэтажного жилого дома. Погиб один из жильцов. Несколько человек пострадали.