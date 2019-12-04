СМИ сообщили о прошлом убитого в Берлине соратника Басаева

Убитый в августе в Берлине гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был причастен к террористической деятельности на территории России, сообщил «Интерфаксу» источник в российских правоохранительных органах.

По его словам, Хангошвили возглавлял бандформирования, а в 2016 году Грузия объявила его в международный розыск.

Источник также рассказал о том, что Хангошвили был связным лидеров незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, включая Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Доку Умарова. В частности, по указанию Басаева Хангошвили возглавил бандгруппу, созданную для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003—2004 годах, а в мае и августе 2003 года участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил в Ингушетии, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

Кроме того, под руководством Басаева Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти Ингушетии, в результате чего погибли 98 человек, из них 67 — сотрудники правоохранительных органов, сказал собеседник агентства.

Напомним, убийство гражданина Грузии произошло 23 августа этого года в берлинском районе Моабит. Злоумышленник подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил в него. Пострадавший скончался на месте, а нападавший скрылся, но через некоторое время был задержан полицией.



Имя 49-летнего задержанного не называют, однако журналисты Bеllingcat и Der Spiegel считают, что он связан с российскими спецслужбами, а погибший, по их данным, — 40-летний Зелимхан Хангошвили, который был доверенным лицом местных спецслужб и помогал им в борьбе против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

4 декабря в СМИ появилась информация о риске для отношений России и Германии из-за убийства грузинского гражданина в Берлине: якобы данное преступление может быть связано с РФ.



В тот же день власти Германии объявили о решении выслать из страны двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. В Министерстве иностранных дел России пообещали принять ответные меры.