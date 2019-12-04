Потепление сделало птиц меньше и удлинило их крылья

Перелетные птицы, обитающие в Соединенных Штатах, за последние 40 лет стали мельче. Однако длина их крыльев при этом увеличилась. Ученые считают, что причиной таких изменений является глобальное изменение климата. Результаты исследования опубликовал журнал Ecology Letters.

Научной базой для интересной работы стала коллекция птиц, которую с 1978 года собирает Музей естественной истории в Чикаго. Ученые провели морфологические измерения более 70 тысяч представителей 52 видов пернатых.

Авторы исследования отметили, что визуально произошедшие изменения зафиксировать трудно, поскольку речь идет о малых величинах — нескольких граммах и миллиметрах. Однако они произошли одновременно, что говорит о системном ответе на глобальное потепление. Предполагается, что уменьшение тела понизило способность птиц вырабатывать энергию, а увеличение длины крыла компенсировало эти потери.

Согласно биогеографическому правилу, которое сформулировал еще в XIX веке немецкий биолог Карл Бергман, среди представителей сходных видов теплокровных живых существ Земли наиболее крупными размерами отличаются те, кто обитает в более холодных условиях. Таким образом, уменьшение размеров при повышении температуры вполне логично.



Однако интересен еще один факт — около 10 лет назад американские ученые проводили аналогичное исследование, используя данные центра Powdermill в Пенсильвании. Они измерили вес и длину крыльев 486 тысяч представителей 102 различных видов птиц и выяснили, что в период с 1961 по 2007 годы большая их часть потеряла в весе. Но и длина крыльев в этот же промежуток времени сократилась, а не увеличилась. В этом — принципиальная разница итогов двух научных работ.

Не так давно американские ученые дали чудовищный прогноз: глобальное потепление со временем убьет примерно 2/3 птиц, обитающих в США.