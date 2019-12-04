Омские врачи пожаловались на принудительный сбор денег на памятник

В СМИ стали появляться жалобы сотрудников медучреждений Омска, утверждающих, что их заставляют писать заявления с просьбой вычесть из зарплаты 250 рублей на возведение памятника военным врачам времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеграм-канал «Подъём», в областном Минздраве уверяют, что сбор средств должен происходить только на добровольной основе.

С инициативой создания такого памятника, на который потребуется восемь миллионов рублей, выступила общественная организация «Ветераны здравоохранения Омской области», а медицинское сообщество поддержало ее.

По мнению руководителя «Ветеранов здравоохранения Омской области» Ольги Добаш, заставлять сдавать деньги нельзя. «Возможно, кто-то перегнул палку, но, вообще, это дело добровольное, у нас люди сами рады в этом поучаствовать», — цитирует ее паблик.

В то же время, по информации портала gorod55.ru, медицинские работники разных больниц Омска утверждают, что их просят подписать заявления о пожертвованиях. По их словам, меняется только сумма: «с врачей 500 рублей, а с младшего персонала 250».