Состояние обвиняемого в хищениях Шестуна признано стабильным

Консилиум врачей, собранный ФСИН России, признал, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, обвиняемый в хищениях, находится в «стабильном состоянии».

«В связи с неоднократными отказами Шестуна А. В. принимать пищу, деструктивным поведением и халатным отношением к собственному здоровью организован совместный консилиум врачей медико-санитарной части № 77 ФСИН России и специалистов медицинских учреждений государственного здравоохранения. Врачебный консилиум провел комплексное обследование пациента и необходимые клинико-лабораторные исследования. В настоящее время состояние здоровья Шестуна А. В. оценивается как стабильное», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-бюро ведомства.

Представитель ФСИН отметил, что за состоянием здоровья Шестуна постоянно ведется наблюдение. В случае угрозы жизни предусмотрены необходимые действия, медицинская помощь будет оказана в необходимых объемах.

Ранее адвокат Алла Кульбаева, представляющая интересы Шестуна, заявила, что бывший глава Серпуховского района «не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего». Ее слова впоследствии опроверг руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 по 2018 годы. По версии следствия, все это время он вел незаконную коммерческую деятельность через подставных лиц. Чиновник провернул несколько крупных мошеннических сделок с муниципальной землей, продавая ее в десятки раз дешевле рыночной стоимости. В результате афер Шестун сумел сколотить состояние, которое оценивается в миллиарды рублей.

Бывший глава Серпуховского района находится в СИЗО более года. Он не признает свою вину и считает уголовное преследование политически мотивированным. Оно якобы связано с его намерением переизбраться на новый срок. Перед задержанием чиновник в видеообращени пожаловался президенту России Владимиру Путину на давление и угрозы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков впоследствии заявил, что ему «нечего сказать по этой теме».

Шестун неоднократно объявлял голодовки, пытался совершить самоубийство, попадал в больницу и в психиатрическую клинику, а также обвенчался в СИЗО.