В Ставрополе раскрыли фабрику по производству поддельных документов

В Ставрополе удалось пресечь производство поддельных справок и документов.

При обыске в одном из домов были обнаружены станок и примерно 700 фальшивых печатей.

Кадры, запечатлевшие орудия нелегального производства, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

В объектив камеры попали печати со штампами, на которых изображены гербы МВД, судей и налоговых органов, а также оттиск с именем врача, применявшийся при изготовлении больничного листа. Кроме того, в числе найденной продукции оказались миграционные карты, регистрационные бланки и формы от администрации края. Изготавливали также и фальшивые паспорта.

Как отмечает телеканал, некоторые из документов, судя по всему, делались на скорую руку, поскольку в них присутствуют орфографические ошибки.

Выяснилось, что организовал подпольный печатный двор иностранный гражданин. Всего же задержаны 9 участников преступного сообщества.