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Москву накроет снегом

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В ближайшее время высота снежного покрова в Москве достигнет шести сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На своей странице в Facebook он предупредил москвичей о «зарядах снега» и метели, что приведет к ухудшению видимости до 2−3 км.

По его словам, высота снежного покрова повысится с 2 см до 5−6 см, в результате чего осложнится дорожная обстановка. «Тормозной путь увеличится в 4 раза (при скорости 60 км/ч — до 70 метров)», — написал он.

Как сообщает РИА Новости, Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендовал автовладельцам отложить поездки из-за метели и гололедицы и по возможности пересесть на городской транспорт.

Отмечается, что к вечеру пробки в столице достигли 9 баллов.

Ранее руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин прогнозировал в Москве и области теплую и бесснежную первую половину декабря.

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