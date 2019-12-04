Инспектор ДПС на служебной машине сбил пешехода в Саратове

Находясь за рулем служебного автомобиля, старший инспектор ДПС сбил пешехода на улице Мясницкой в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД.

Управляя служебной автомашиной ВАЗ-2114, он нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода 1962 года рождения, сказала собеседница агентства.

При этом она не уточнила состояние пешехода.

По данным ведомства, сотрудник полиции находился на службе и был трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции сбил молодого человека в Ростовской области и скрылся с места аварии. Вместе с ним исчезло и тело пешехода. Погибшего, а также автомобиль виновника ДТП нашли волонтеры. После проведенной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам».

«Ридус» также писал о том, что сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Рязани.