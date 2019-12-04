Кораллы оказались способны есть микропластик

Синтетическая одежда, контейнеры, бутылки, полиэтиленовые пакеты и косметика, разрушаясь, засоряют окружающую среду огромным количеством мельчайших частиц пластика. Новый эксперимент, проведенный учеными Вашингтонского университета, показал, что некоторые кораллы с большой долей вероятности теперь могут питаться попавшим в воду микропластиком вместе с другой пищей. Но такая диета для них крайне нежелательна.

Кораллы — крошечные существа, живущие на рифах и скалах на дне океана. Они добывают пищу щупальцами. Некоторые питаются водорослями, но большинство ловят дрейфующий планктон. Авторы работы попытались выяснить, едят ли кораллы микропластик в условиях потепления воды океанов, которое, как ожидается, ускорится с изменением климата.

Повышение температуры воды может быть смертельно опасным для кораллов, поскольку убивает их симбиотического партнера — водоросли. В подобных условиях может произойти обесцвечивание кораллов и их гибель. Некоторые коралловые полипы приспособились к обесцвечиванию, изменив свою диету. Они начали питаться крошечными морскими организмами — зоопланктоном. Когда коралловые полипы едят этих мелких животных, они могут проглатывать частицы микропластика, часто имеющие сходный размер. И это становится новым фактором риска, считают ученые.

«Чем больше пластика мы используем, тем больше микропластика содержится в воде, и тем больше кораллов будет подвержено его влиянию. Наше исследование показало, что некоторые кораллы, вероятно, не будут питаться микропластиком и продолжат жить привычной жизнью. Но некоторые смогут. И если они окажутся чувствительными к более высоким темпам роста температуры океана и другим негативным факторам, это станет еще одним поводом для беспокойства», — цитирует издание Scientific Reports слова ведущего автора исследования — Джереми Эксуорси.

Влияние микропластика на кораллы оценить довольно сложно. Скорее всего, при новой диете полипы будут страдать от недостатка энергии, что снизит темпы их роста и размножения.

Ученые использовали в исследовании два вида кораллов с восточного побережья Гавайских островов. Половину особей каждого вида в течение нескольких недель подвергали воздействию непривычно теплой воды, чтобы вызвать стресс и спровоцировать обесцвечивание. Затем поставили четыре разных эксперимента по питанию обесцвеченных и необесцвеченных кораллов. Одна диета включала только микропластик, другая — только зоопланктон, третья — микропластик и зоопланктон, четвертая группа просто голодала.

Выяснилось, что кораллы, подверженные воздействию более высоких температур, ели намного меньше, чем их сородичи в обычной морской воде. Это стало неожиданностью. Возможно, такое поведение обусловлено стрессом. Один из двух видов, известный особой «прожорливостью» в дикой природе, потреблял микропластик только вместе с зоопланктоном. Ни один из видов не питался одним микропластиком.

По мнению ученых, один из видов кораллов способен воспринимать химические или физические сигналы, идущие от пластика и планктона, но не может разделять пищу при одновременном поступлении сразу двух типов сигналов.



Также возможно, что пластик, использованный в эксперименте, не подходит данному типу кораллов. Возможно вещество с другим химическим составом может стать пищей для них. Ученые планируют проверить «вкусы» на других типах микропластика.

В целом исследование показало, что некоторые виды кораллов, вероятно, сталкиваются с большим риском воздействия микропластика, чем другие. Следующим этапом работы станет изучение влияния микропластика на физиологию кораллов. Это позволит понять, насколько опасна ситуация в целом, ведь по данным 2014 года, в океане находится от 15 до 51 триллиона микропластичных частиц. Ожидается, что количество пластиковых отходов, попадающих в океаны, за период с 2010 по 2025 год увеличится в десять раз.

«Когда мы говорим об управлении отходами, важно представить себе общую картину — что мы выбрасываем в океаны? Мы не знаем, куда уходит этот пластик, где он находится, кто его потребляет, каковы механизмы, с помощью которых мы получаем его обратно. Мы находимся в самом начале пути к пониманию этих последствий», — считают авторы работы.

Недавно выяснилось, что некоторые пакетики с чаем премиальных брендов могут оставлять в вашей чашке миллиарды микроскопических пластиковых частиц.