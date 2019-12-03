Виртуальная реальность убедит сделать прививку от гриппа

Использование виртуальной реальности для демонстрации способов распространения гриппа и последствий заболевания может стимулировать людей делать прививки. К такому заключению пришли американские ученые после проведенного эксперимента с участием противников вакцинации в возрасте от 18 до 49 лет.

В ходе эксперимента ученые при помощи виртуальной реальности показали участникам, как в случае заражения они могут передавать грипп другим людям, что может случиться при заболевании с маленькими детьми и стариками и как вакцинация помогает защитить человека.

«Когда дело доходит до проблем со здоровьем, например — заражения гриппом, виртуальная реальность способна помочь людям увидеть возможные последствия их решений. Таких, как отказ от прививок», — цитирует издание EurekAlert слова директора Центра по борьбе с гриппом в США Глена Новака.

Во время сезона гриппа 2017−18 годов лишь 26,9% жителей США в возрасте от 18 до 49 лет сделали рекомендованную ежегодную прививку против гриппа. Низкий уровень вакцинации заставляет искать более убедительные способы информирования населения. Результаты этого исследования показывают, что виртуальная реальность может быть весьма эффективной, поскольку способна давать ощущение причастности к происходящему.

Для эксперимента отобрали людей, отказавшихся от вакцинации в прошлом году и не собиравшихся делать прививку в нынешнем сезоне. Из 171 человека сформировали четыре группы, каждая из которых агитировалась по-разному. Одним показали стандартную медицинскую рекомендацию, другим — электронную брошюру на планшетном компьютере, третьим — пятиминутный видеоролик, четвертым — интерактивный пятиминутный сеанс виртуальной реальности. Затем участники заполнили анкеты, в которых описали свои ощущения и указали, будут ли в итоге делать прививку.

Ученые отметили, что виртуальная реальность дала людям более яркое ощущение «присутствия» в истории. Это, в свою очередь, усилило беспокойство участников эксперимента по поводу передачи гриппа другим лицам и вселило уверенность в том, что вакцинация способна защитить от болезни. Ни электронная брошюра, ни видеоролик не смогли достичь подобного эффекта.

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