найти ×
   
  • USD
    64.14
  • EUR
    71.06
СохранитьСохранено0
×

006137

Для фотографии с паралимпийцем Путин присел на корточки рядом с ним

Small f1a6d446e0
© kremlin.ru

© kremlin.ru

Во время встречи с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете президент РФ Владимир Путин даже присел на корточки, чтобы сфотографироваться с колясочниками.

В ходе беседы со спортсменами глава государства признался, что смотрел по телевизору их выступления на лондонской Паралимпиаде и очень переживал за них.

Путин также поделился своими впечатлениями от университета. «Университет, без сомнения, за десять лет состоялся, — цитирует его kp.ru. — Тут учатся представители всех регионов страны, не хватает только Чукотки. Но мы и до нее доберемся!»

Российскому лидеру показали интерактивную экспозицию о паралимпизме в России, а глава «Интерроса» Владимир Потанин продемонстрировал ему свою коллекцию олимпийских артефактов, включая медали, факелы и горны Игр разных лет.

Путин также пообещал выполнить просьбу чемпион Паралимпиады Ивана Потехина, попросившего облегчить паралимпийцам поступление в сочинский университет.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3543639читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
39124781читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

16015786читать позжечитаю позже

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти20 августа

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

390105427читать позжечитаю позже