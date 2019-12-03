Для фотографии с паралимпийцем Путин присел на корточки рядом с ним

Во время встречи с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете президент РФ Владимир Путин даже присел на корточки, чтобы сфотографироваться с колясочниками.

В ходе беседы со спортсменами глава государства признался, что смотрел по телевизору их выступления на лондонской Паралимпиаде и очень переживал за них.

Путин также поделился своими впечатлениями от университета. «Университет, без сомнения, за десять лет состоялся, — цитирует его kp.ru. — Тут учатся представители всех регионов страны, не хватает только Чукотки. Но мы и до нее доберемся!»

Российскому лидеру показали интерактивную экспозицию о паралимпизме в России, а глава «Интерроса» Владимир Потанин продемонстрировал ему свою коллекцию олимпийских артефактов, включая медали, факелы и горны Игр разных лет.

Путин также пообещал выполнить просьбу чемпион Паралимпиады Ивана Потехина, попросившего облегчить паралимпийцам поступление в сочинский университет.