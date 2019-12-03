Появились новые подробности ДТП, устроенного сыном полковника Росгвардии

Уголовное дело Владимира Васильева, устроившего в центре Екатеринбурга ДТП с двумя погибшими, обрастает все новыми подробностями.

В частности, по версии екатеринбургских медиков, врач Дмитрий Челноков, выполнявший обследование виновника аварии на алкоголь и наркотики, мог допустить подмену мочи по указанию сверху.

Ранее экспертиза установила, что вместо виновника аварии анализы на алкоголь и наркотики сдал его отец — полковник Росгвардии в отставке.

Оказалось, что ГКБ № 24, где проводилось обследование, возглавляет Алексей Малинкин, тесть которого — генерал-полковник полиции Николай Овчинников, бывший первый замминистра внутренних дел и экс-начальник УВД Екатеринбурга. По словам медиков, Овчинников и отец Васильева, приехавший вместе с сыном в больницу, хорошо знакомы друг с другом, пишет URA.RU.

Напомним, ранним утром 4 августа на улице Малышева в центре города на автомобиле KIA Rio Васильев проехал на красный свет два светофора подряд на высокой скорости и врезался в несколько стоявших на перекрестке машин. Он задел в том числе такси службы Uber, водитель и пассажир которого погибли. Кроме того, пострадали еще три человека, которых затем госпитализировали.

Очевидцы предполагали, что Васильев и его пассажир находились под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако две экспертизы не нашли в крови Васильева следов запрещенных веществ.

Во время судебного заседания против Васильева было возбуждено еще одно уголовное дело: следствие установило, что машину, на которой молодой человек ехал в день аварии, он угнал. Тем не менее суд постановил сократить виновнику аварии срок содержания под стражей до 12 декабря. Первоначально он был арестован до февраля 2020 года.