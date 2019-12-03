Появились новые подробности ДТП, устроенного сыном полковника Росгвардии
- 03 декабря 2019, 21:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уголовное дело Владимира Васильева, устроившего в центре Екатеринбурга ДТП с двумя погибшими, обрастает все новыми подробностями.
В частности, по версии екатеринбургских медиков, врач Дмитрий Челноков, выполнявший обследование виновника аварии на алкоголь и наркотики, мог допустить подмену мочи по указанию сверху.
Ранее экспертиза установила, что вместо виновника аварии анализы на алкоголь и наркотики сдал его отец — полковник Росгвардии в отставке.
Оказалось, что ГКБ № 24, где проводилось обследование, возглавляет Алексей Малинкин, тесть которого — генерал-полковник полиции Николай Овчинников, бывший первый замминистра внутренних дел и экс-начальник УВД Екатеринбурга. По словам медиков, Овчинников и отец Васильева, приехавший вместе с сыном в больницу, хорошо знакомы друг с другом, пишет URA.RU.
Напомним, ранним утром 4 августа на улице Малышева в центре города на автомобиле KIA Rio Васильев проехал на красный свет два светофора подряд на высокой скорости и врезался в несколько стоявших на перекрестке машин. Он задел в том числе такси службы Uber, водитель и пассажир которого погибли. Кроме того, пострадали еще три человека, которых затем госпитализировали.
Очевидцы предполагали, что Васильев и его пассажир находились под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако две экспертизы не нашли в крови Васильева следов запрещенных веществ.
Во время судебного заседания против Васильева было возбуждено еще одно уголовное дело: следствие установило, что машину, на которой молодой человек ехал в день аварии, он угнал. Тем не менее суд постановил сократить виновнику аварии срок содержания под стражей до 12 декабря. Первоначально он был арестован до февраля 2020 года.
Войти через социальные сети: