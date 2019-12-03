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Женщина выбросила в окно своего новорожденного ребенка в Иваново

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Семидневного младенца выбросила в окно квартиры собственная мать в Иваново. Ребенок умер на месте в результате падения с четвертого этажа. Женщину арестовали. Против нее возбуждено уголовное дело.

«Женщина задержана и в настоящий момент находится под стражей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту „в“, часть 2, статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти малолетнему ребенку)», — сказано в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Ивановской области.

Следователи выясняют причины трагедии. Будет проведена психиатрическая экспертиза матери-убийцы, чтобы оценить ее состояние.

В конце ноября женщина оставила новорожденного ребенка в кустах в Раменском.

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Комментарии (1)

  • Small 785f581db3
    Joenfri Cotteвчера, 20:41

    Она маньяк, какой больной ум может выбросить ребенка в окно? Я надеюсь, что власти дадут ему максимальный штраф

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