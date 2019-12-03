Нижегородский бизнесмен открыл стрельбу из ружья в здании администрации
- 03 декабря 2019, 18:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате конфликта с главой администрации Шеманихинского сельсовета Нижегородской области Алексеем Дорофеевым предприниматель открыл стрельбу из ружья.
Как стало известно РЕН ТВ, в здание администрации пришел с ружьем бизнесмен Вадим Терехов.
По предварительным данным, мужчина намеревался решить наболевший вопрос, связанный с «земельным спором».
В итоге чиновник получил легкое ранение и отказался от госпитализации, сообщает телеканал.
Выяснением обстоятельств произошедшего в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Ридус» писал о том, что глава администрации Зеледеевского сельсовета Красноярского края ударил ножом местного депутата.
Войти через социальные сети: