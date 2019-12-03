Нижегородский бизнесмен открыл стрельбу из ружья в здании администрации

В результате конфликта с главой администрации Шеманихинского сельсовета Нижегородской области Алексеем Дорофеевым предприниматель открыл стрельбу из ружья.

Как стало известно РЕН ТВ, в здание администрации пришел с ружьем бизнесмен Вадим Терехов.

По предварительным данным, мужчина намеревался решить наболевший вопрос, связанный с «земельным спором».

В итоге чиновник получил легкое ранение и отказался от госпитализации, сообщает телеканал.

Выяснением обстоятельств произошедшего в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава администрации Зеледеевского сельсовета Красноярского края ударил ножом местного депутата.