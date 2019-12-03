Эксперты ЭИСИ представили очередной рейтинг лучших региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал результаты очередного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование проводилось с 25 ноября по 1 декабря.

В пятерку лучших управленческих практик вошли следующие проекты:

мобильны медицинские комплексы для самых малонаселенных пунктов (Курская область);

мобильное приложение «Социальный навигатор» (Тамбовская область);

школа народного экскурсовода (Амурская область);

система «Умный проезд» (Кировская область);

поддержка частных детских садов (Ленинградская область).

Власти Курской области приобрели 21 мобильный медицинский комплекс. Эти комплексы предназначены для оказания врачебной помощи жителям населенных пунктов региона с численностью населения до 100 человек.

«Не может не радовать, что на смену идеям укрупнения и централизации приходят правильные идеи доступности медицинских услуг. Мобильные комплексы буквально позволяют вернуть медицинское обслуживание в малые населенные пункты. Доступность медицины — такое же право для гражданина, как и право проживать там, где он хочет», — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Мобильное приложение «Социальный навигатор», которое используют жители Тамбовской области, разработано для более удобного получения государственных и социальных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. С его помощью можно получать справочную информацию, рассчитывать размер пособий при помощи калькуляторов приложения, узнавать о новостях, находить на карте и строить оптимальный маршрут до социально значимых объектов.

Государство заявляет о постоянно расширяющемся перечне мер и технологий социальной поддержки. И все это соответствует реальному положению дел. Однако информированность населения об этом зачастую недостаточна. И если раньше было достаточно принципа «одного окна», то сегодня должен ускоренно трансформироваться в принцип «одного клика», — отметил глава Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Открывшаяся в Благовещенске (Амурская область) «Школа народного экскурсовода» — это культурно-познавательный проект. В программу школы народного экскурсовода включены теоретические занятия по экскурсоведению и истории Благовещенска. Кроме того, каждый студент научится разрабатывать оригинальные экскурсионные маршруты, наполнять их интересными историческими фактами, реконструировать исторические события, а также узнает о тонкостях мастерства экскурсовода. Занятия в «Школе народное экскурсовода» проводятся на бесплатной основе.

Школа народного экскурсовода" простым путем геймификации и организации поисковой деятельности помогает воспитанию настоящего чувства патриотизма — не «книжного» или «квасного», а реального, основанного на любви к истории своей родины, подкрепленной знаниями, — оценила проект политконсультант Алена Август.

В Кировской области с декабря заработала система «умного проезда», созданная путем взаимодействия информационных систем банка и МФЦ. Система позволит идентифицировать пассажира в государственных информационных системах при оплате проезда банковской картой и определить сумму, подлежащую списанию с учётом его льготной категории. Раньше для того, чтобы воспользоваться правом льготного проезда, нужно было обратиться сначала в МФЦ, запросить справку, подтверждающую льготу, а после уже получить транспортную карту определённого цвета.



В Ленинградской области реализуется программа поддержки частных детских садов. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка уже провел конкурс по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования. Такая практика позволяет снизить родительскую плату за ребенка при посещении им частного детского сада

«Для многих регионов по-прежнему остается проблемой нехватка мест в детских садах. Эту проблему пытаются решить не только за счет открытия новых детских садов. Новые сады нужны, но это требует времени и средств, когда места для детей нужны уже сейчас. Власть идет по пути поддержки частных инициатив, поддерживает рынок таких услуг», — рассказал Потуремский.