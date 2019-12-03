Таксист Uber избил пассажирку за 90 рублей

Водитель такси Uber напал с кулаками на пассажирку и отнял у нее мобильный телефон из-за того, что у девушки не оказалось 90 рублей наличными. Сейчас шофер лишен возможности получать заказы, но жертва явно не намерена останавливаться на этом.

Инцидент произошел 30 ноября во время поездки между улицами Земляной вал и Спартаковская, которую приложение оценило в 367 рублей.

«Оказалось, что с моей карты было списание на кредитную карту, и поэтому получилось что 90 рублей не хватает. Наличных у меня не было, отменить заказ водитель отказался, начал распускать руки. Я стала звонить в полицию, он отобрал у меня мобильный телефон. Тогда я вынула ключи из зажигания, вышла из машины, он взял меня за волосы, сбил с ног, ударил годовой об асфальт дважды», — написала пассажирка в Facebook.

За девушку заступились прохожие. Они же вызвали на место происшествия полицию. Ключи от машины пассажирка отдала полицейским. Обе стороны конфликта были доставлены в ОВД Красносельское. Пострадавшая написала заявление и взяла в травмпункте справку о повреждениях.

«Мне до сих пор больно ходить, две ночи я не могла полноценно спать от боли. Приложение говорит, что героя зовут Капустин Игорь Владимирович. И я имею намерение привлечь его к ответственности», — заявила девушка, опубликовав фотографии со следами побоев.

Позже она написала, что сотрудник таксопарка Капустин Игорь Владимирович «заблокирован в Uber за нанесение телесных повреждений» после беседы со службой поддержки компании.

Несколько дней назад столичное такси на полном ходу протаранило остановку с людьми.