В Госдуме призвали разобраться с обеспечением лекарствами от муковисцидоза

Депутат Госдумы Михаил Старшинов, являющийся сопредседателем правозащитного центра «Единой России», обратился в Минздрав и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с обеспечением лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом муковисцидоз.

В частности, в обращении к генпрокурору Юрию Чайке он попросил провести проверку законности и обоснованности отказа медучреждений от закупки оригинальных препаратов, необходимых для лечения больных муковисцидозом.

В письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой Старшинов подчеркнул, что проблема стоит крайне остро.

«Многие иностранные препараты, используемые для лечения муковисцидоза, значительно эффективнее российских дженериков и имеют меньше побочных явлений, но медицинские учреждения по всей стране отказываются от их закупки», — приводит слова депутата RT.

Как пишет издание, ранее в СМИ появилась информация о прекращении закупок в России оригинальных лекарств от муковисцидоза.

Муковисцидоз представляет собой наследственное заболевание, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое упраздняет в России обязательную сертификацию лекарств. Вместо нее производители для вывода препаратов на рынок будут обязаны предоставлять данные в Росздравнадзор.

«Ридус» также рассказывал о том, что Минпромторг в качестве целей развития отечественной фармацевтики распорядился создать стратегический запас медикаментов, а также сосредоточиться на производстве противомикробных средств, анальгетиков, нейролептиков, плазмозаменяющих и асептических растворов, радиопротекторов и антидотов.