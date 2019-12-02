Названы победители фотоконкурса «Capturing Ecology-2019»

Подведены итоги ежегодного фотоконкурса Британского экологического общества «Capturing Ecology», задачей которого является демонстрация биологического разнообразия природы Земли. Участниками соревнования являются как взрослые фотографы, так и студенты. Победителем в 2019 году признан снимок древесного мадагаскарского удава, который встречается только на этом острове.

За последние десять лет численность этих змей на Мадагаскаре резко сократилась. Вид находится под угрозой вымирания. Автор фотографии Роберто Гарсия Роа подчеркнул, что из-за сильного антропогенного влияния — браконьерства и пожаров — больших змей становится все труднее встретить. «Чтобы показать драматизм условий, от которых страдают эти змеи, я использовал красный источник света и сильное размытие фона», — сказал он.

В число призеров попали еще две фотографии Роберто Гарсия Роа. Первая — «Маленький воин», показывает крошечного паука из Малайзии, поймавшего в сеть гораздо более крупного муравья. «Размер имеет значение в природе, но не всегда. Пауки — интересные животные. Они выработали разные стратегии, чтобы справиться с ситуацией, когда ты меньше, чем жертвы», — сказал фотограф.

Третья работа носит название «Флуоресценция».

«Флуоресценция — это биологическое явление, наблюдаемое в разных царствах, от бактерий до животных, включая этого маленького скорпиона, найденного мной на Мадагаскаре», — сказал Роберто Гарсия Роа.



Представлены в числе победителей и леса средней полосы Европы.

Фотография называется «Осенняя текстура». Ее автор Михаил Капычка, снявший березы в Могилевской области Белоруссии.



Занятное фото демонстрирует природу Южной Америки. На снимке «Вы видите то же самое, что и я?» Пабло Хавьера Мерло корова и хищная птица химанго из семейства соколиных любуются заливом Бигл между Чили и Аргентиной. На горизонте — самые южные цепи Анд.

Победителем среди студентов стал Ниланджан Чаттерджи с фотографией «Пламя в потоке».

На снимке — самец сизой горихвостки ждет у водопада свою добычу — случайных насекомых, парящих у воды.



Фотограф Питер Хадсон назвал свой снимок «За любовь к Фламинго».

«Фламинго — это ноги и шея, но в то же время они очень грациозные. Когда я летал высоко над озером Магади в Кении, удалось снять, как эта стая обретает форму сердца», — рассказал Хадсон.



Кристиан Валенсия назвал свой снимок просто — «Арлекин». На нем — лягушка Atelopus spurrelli или пятнистый арлекин. Во время глобального экологического кризиса этому виду грозит неизбежное исчезновение из-за вырубки лесов.

«Наш харизматичный друг шагает через джунгли колумбийского Чоко, борясь за выживание», — сказал автор работы.



На другом снимке Кристиана Валенсии — дымчатый улиткоед Sibon nebulatus из семейства ужеобразных. Фотография получила название «Бдительный».

По словам автора, данный вид является одним из главных ночных «действующих лиц» в тропических лесах Колумбии. В темноте он отправляется на поиски «добычи, женщин и дома».



На фото Молли Пенни показана ежегодная стрижка носорога.



«Во время пребывания в Южной Африке мне посчастливилось участвовать в обрезке рога четырех белых носорогов. У них ежегодно обрезают рога, чтобы предотвратить их убийство. Это был удивительный опыт, который я никогда не забуду», — цитирует слова автора «Би-би-си».



Феликс Форнофф назвал свою фотографию «Спящие неподвижно». На ней — потомство пчел семейства мегахилид.

«Потомство развивается в гнездах, сделанных из черенковидных листьев, тщательно сложенных в несколько слоев. Пигментация глаз куколок указывает на близкий конец метаморфоз и наступление весны их жизни», — пояснил автор.

На фото Санн Говарт «Крошечный мир» — маленький гриб Mycena растущий внутри гнилого дерева.

«Из-за микроклиматических условий внутри ствола на грибе образовался конденсат», — пояснила автор.



Двумя фотографиями Герганы Даскаловой представлена природа севера Канады и ее проблемы в связи с глобальным потеплением. На снимке «Съемка смены растительности тундры» показана работа экологов.

«Тундра прогревается быстрее, чем любой другой регион мира. Пешком мы можем изучить лишь небольшие участки этих быстро меняющихся ландшафтов. Используя беспилотники, мы способны получить более полную картину того, как изменение климата меняет северные экосистемы», — пояснила автор фотографии.



Другая фотография носит название «Таяние».

«Арктика быстро нагревается. Большинству из нас трудно представить, насколько велики изменения в северных экосистемах». Человеческий силуэт на снимке дает представления о масштабах таяния ледника на острове Кикиктарук у побережья Канады.



И наконец — забавная героиня снимка «Почему ленивец перешел дорогу?» Эндрю Витворта.

«Я ехал с полуострова Оса в южной части Коста-Рики в темный штормовой день. К счастью, эта самка трехпалого ленивца (Bradypus variegatus) не совсем вышла на дорогу, и водитель в этот раз заметил ее вовремя», — пояснил фотограф.