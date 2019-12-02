Эрдоган не одобрил закон о налоге на проживание в турецких отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган посчитал неуместным закон о налогах на услуги, который был принят парламентом страны.

В частности, закон предусматривал введение двухпроцентного налога на проживание в отелях.

«Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным», — приводит РИА Новости сообщение администрации турецкого лидера.

При этом отмечается, что в первую очередь у Эрдогана вызвало возражение налогообложение производителей электроэнергии. О его отношении к налогу на проживание в отелях не сообщается.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил агентству, что в том случае, если налог на проживание в отелях вступит в силу с 1 апреля 2020 года, отдых в Турции незначительно подорожает.

Как сообщал «Ридус», Ассоциация туроператоров России предупредила любителей отдыха в Турции о введении с 1 апреля 2020 года «налога на проживание» туристов в местных отелях, который составит 1% от стоимости всех услуг в следующем году, и 2% — еще через год. В результате турпутевки в эту страну могут подорожать, но не сразу. Поскольку, заключение контрактов с турецкими отелями на следующий сезон уже на стадии завершения, рост налогов для отельеров не скажется на стоимости турпакетов в 2020 году.