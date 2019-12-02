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Девять человек насмерть задавили на вечеринке в Бразилии

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© Twitter

© Twitter

Паника и давка, возникшие на уличной вечернике в бразильском Сан-Паулу, стали причиной смерти девятерых участников праздника. Еще семь человек получили травмы, сообщил сайт РЕН ТВ.

По данным местных СМИ, на праздник в районе Параизополис собрались не менее пяти тысяч человек. Столпотворение началось после появления полиции, которая пыталась задержать двух мужчин за нарушение порядка.

Подозреваемые в совершении преступления попытались скрыться на мотоцикле, начали стрелять в полицейских, а потом смешались с толпой. Полиция применила резиновые пули и газ, что и вызвало панику. По данным местной прессы, сотрудники правоохранительных органов жестоко избивали людей на узких улицах.

Раненых доставили в больницу. Правильность действий полицейских оценят следователи.

Тем временем в Мексике разразилась настоящая война вокруг бизнеса по выращиванию авокадо.

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