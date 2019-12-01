Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Горбатенко обратилась к начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову с заявлением об угрозах, поступающих в адрес ее сына.

Горбатенко рассказала о женщине, которая предупредила ее о грозящей ребенку опасности в том случае, если она не отзовет свой иск и не перестанет выступать в СМИ.

В связи с этим Горбатенко попросила правоохранительные органы провести проверку.

Правозащитник Иван Мельников, оказывающий помощь Горбатенко, подтвердил ТАСС информацию о ее обращении в полицию. Он также сообщил, что экс-супруга бывшего монарха действительно подала на него в российский суд после развода.

Напомним, Оксана Воеводина (ныне Горбатенко) вышла замуж за Мухаммеда V, который старше ее на 23 года, в ноябре 2018-го. Пара познакомилась на выставке в Европе, где король Малайзии сразу произвел впечатление на девушку. По словам Оксаны, она не поверила в то, что он настоящий монарх, и в шутку в ответ назвала себя королевой Москвы. Ради свадьбы Воеводина приняла ислам и получила новое имя — Рихана. Король же отрекся от престола.



В конце июля 2019 года стало известно о разводе Оксаны и Мухаммада. Его адвокат заявил, что она якобы изменяла экс-королю Малайзии, у которого также нет доказательств того, что он действительно является отцом сына бывшей супруги.