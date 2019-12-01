Пассажирский самолет обстреляли в Камеруне

Лайнер авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел вблизи аэропорта города Баменда на северо-западе Камеруна. Самолет выполнял рейс из Дуалы. Никто из пассажиров не пострадал, посадка прошла удачно.

«Благодаря храбрости капитана самолет смог приземлиться плавно, несмотря на воздействие на его фюзеляж», — цитирует Reuters заявление авиакомпании.

Сейчас представители Cameroon Airlines проводят осмотр воздушного судна, оценивая причиненный ущерб. По данным СМИ, в обшивке самолета есть следы пуль.

В районе Баменды с конца 2017 года происходят столкновения правительственных войск с силами сепаратистов. Годом ранее жители двух англоязычных провинций Камеруна решили отделиться и создать собственное государство — Республику Амбазонию. Отмечается, что представители оппозиции комментировать атаку на самолет Cameroon Airlines не стали.

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