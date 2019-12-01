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2016564

Автобус с Туристами упал с обрыва в Тунисе

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© Twitter

© Twitter

Не менее 24 человек погибли при падении с обрыва автобуса с туристами в Тунисе. Катастрофа произошла близи населенного пункта Адмун в провинции Беджа. В салоне находились 43 пассажира, сказано в сообщении местных СМИ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, существенно превысив разрешенную скорость. Тяжелая машина слетела с дороги, и несколько раз перевернувшись, скатилась по склону. Большая часть пассажиров — студенты, совершавшие экскурсию в местный заповедник. Автобус принадлежит частной туристической компании.

Власти Туниса создали на месте катастрофы кризисный штаб, который возглавил премьер-министр страны Юсеф Шахед. В Адмун приехал и президент государства Каис Саид, приказавший немедленно начать реконструкцию автомобильной дороги на опасном участке, чтобы не допустить повторения трагедии.

Как пишут тунисские издания, состояние пострадавших в катастрофе очень тяжелое, многие находятся в критическом состоянии. Не исключено, что число жертв может увеличиться.

В этот же день с моста на лед реки в Забайкалье упал пассажирский автобус. Погибли не менее 19 человек.

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