Трехлетний ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
- 01 декабря 2019, 21:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В центре Киева по автомобилю Range Rover был открыт огонь, в результате чего погиб находившийся в машине 3-летний ребенок.
По данным МВД Украины, неизвестный стрелял в водителя внедорожника, однако пуля попала в мальчика.
«От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в скорой по дороге в больницу», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.
Для поиска преступника в Киеве введена специальная полицейская операция.
Ранее «Информатор» сообщил, что водитель также пострадал. Вероятнее всего, он является отцом погибшего мальчика.
По информации Телевизионной службы новостей (ТСН), неизвестный стрелял по автомобилю ресторатора и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Сам он подтвердил, что убитый ребенок — его сын.
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