Трехлетний ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

В центре Киева по автомобилю Range Rover был открыт огонь, в результате чего погиб находившийся в машине 3-летний ребенок.

По данным МВД Украины, неизвестный стрелял в водителя внедорожника, однако пуля попала в мальчика.

«От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в скорой по дороге в больницу», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Для поиска преступника в Киеве введена специальная полицейская операция.

Ранее «Информатор» сообщил, что водитель также пострадал. Вероятнее всего, он является отцом погибшего мальчика.

По информации Телевизионной службы новостей (ТСН), неизвестный стрелял по автомобилю ресторатора и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Сам он подтвердил, что убитый ребенок — его сын.