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Пожилой спортсмен умер на соревнованиях в Рязани

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© youtube.com

© youtube.com

Во время чемпионата по спортивному ориентированию «Введенские старты — 2019» скончался 69-летний спортсмен из Рязани.

В ходе соревнований, проходивших в поселке Варские, ему стало плохо, и он умер, сообщили ТАСС в региональном СУ СК РФ.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили агентству в ведомстве.

Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, мужчина занимался спортивным ориентированием на протяжении нескольких десятилетий.

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