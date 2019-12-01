Пожилой спортсмен умер на соревнованиях в Рязани
- 01 декабря 2019, 20:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время чемпионата по спортивному ориентированию «Введенские старты — 2019» скончался 69-летний спортсмен из Рязани.
В ходе соревнований, проходивших в поселке Варские, ему стало плохо, и он умер, сообщили ТАСС в региональном СУ СК РФ.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили агентству в ведомстве.
Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, мужчина занимался спортивным ориентированием на протяжении нескольких десятилетий.
Войти через социальные сети: