найти ×
   
  • USD
    64.08
  • EUR
    70.55
СохранитьСохранено0
×

-1029895

При падении на рельсы на платформе «Тимирязевская» МЦД погибла девушка

Small f1a6d446e0
© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

На платформе «Тимирязевская» МЦД на севере Москвы погибла девушка, упавшая на рельсы.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, тело потерпевшей уже подняли на платформу.

Выяснением обстоятельств происшествия займется следственно-оперативная группа, сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы от Лобни было приостановлено. Сейчас его возобновили.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0116363читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
2343639читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

15041031читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

2343639читать позжечитаю позже