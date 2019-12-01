При падении на рельсы на платформе «Тимирязевская» МЦД погибла девушка
- 01 декабря 2019, 19:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На платформе «Тимирязевская» МЦД на севере Москвы погибла девушка, упавшая на рельсы.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, тело потерпевшей уже подняли на платформу.
Выяснением обстоятельств происшествия займется следственно-оперативная группа, сказал собеседник агентства.
В связи с инцидентом движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы от Лобни было приостановлено. Сейчас его возобновили.
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