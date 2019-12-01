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Хоккеист «Амура» попал в больницу после нападения на него в Хабаровске

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© hcamur.ru

© hcamur.ru

Капитан хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев был госпитализирован после совершенного на него нападения.

Инцидент произошел у парковки одного из кафе в центре Хабаровска.

По информации пресс-службы клуба, Кондратьев, получил тяжелый удар в область головы, защищая свою супругу. В результате хоккеиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Жена спортсмена не пострадала.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался гражданин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, устанавливается степень тяжести нанесенных хоккеисту травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Как отмечает агентство, Максим Кондратьев выступает за «Амур» с сезона-2016/17, защитник провел в КХЛ 566 матчей и набрал 141 очко (31 заброшенная шайба + 110 результативных передач).

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