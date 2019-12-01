В больнице Новочеркасска остановлен прием пациентов из-за увольнения врачей
- 01 декабря 2019, 16:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Инфекционная больница города Новочеркасска Ростовской области перестала принимать пациентов в связи с увольнением врачей.
Как сообщили в администрации города, медучреждение лишилось трех врачей, работавших в стационарном отделении.
По собственному желанию уволились двое врачей старше 70 лет, а находящийся на больничном заведующий отделением написал заявление об уходе.
Лечением пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы, занимается средний медицинский персонал, приводит сообщение РИА Новости.
В связи со сложившейся ситуацией областной Минздрав принял решение отправлять новых пациентов на лечение в больницы Аксая и Ростова-на-Дону. При этом детей с диагнозами ОРВИ, пневмония и ангина будут госпитализировать в детскую городскую больницу Новочеркасска.
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