В больнице Новочеркасска остановлен прием пациентов из-за увольнения врачей

Инфекционная больница города Новочеркасска Ростовской области перестала принимать пациентов в связи с увольнением врачей.

Как сообщили в администрации города, медучреждение лишилось трех врачей, работавших в стационарном отделении.

По собственному желанию уволились двое врачей старше 70 лет, а находящийся на больничном заведующий отделением написал заявление об уходе.

Лечением пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы, занимается средний медицинский персонал, приводит сообщение РИА Новости.

В связи со сложившейся ситуацией областной Минздрав принял решение отправлять новых пациентов на лечение в больницы Аксая и Ростова-на-Дону. При этом детей с диагнозами ОРВИ, пневмония и ангина будут госпитализировать в детскую городскую больницу Новочеркасска.