Ударившего ножом врача скорой режиссера Хейфеца перевели в реанимацию

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец, ударивший ножом в ногу 41-летнюю женщину — фельдшера скорой помощи, перевели из психиатрической больницы в реанимационное отделение другого медучреждения.

Как стало известно РЕН ТВ, у него подозревают легочное кровотечение.

По данным телеканала, 85-летний Хейфец находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал «Ридус», в конце сентября режиссеру вызвали скорую его жена и дочь. Когда же фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, тот ударил ее ножом в ногу.

На счету режиссера более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир» и «Пигмалион». Среди его учеников — Артур Смольянинов, Александр Петров и Павел Деревянко.