Российского хоккеиста выгнали из команды из-за жены

Омский «Авангард» разорвал контракт с нападающим Никитой Щербаком.

Причиной расторжения контракта президент хоккейного клуба Максим Сушинский назвал жену спортсмена — канадскую фотомодель Лорен Щербак, которая оказывает негативное влияние на супруга.

Сушинский заявил, что эта очень эффектная и интересная женщина подталкивает хоккеиста на соблазны.

«Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить», — приводит РЕН ТВ слова президента клуба, сказанные им в эфире «Радио-Сибирь».

Он добавил, что Щербаку предоставлен шанс реабилитироваться, и если хоккеист им воспользуется, то клуб рассмотрит возможность его возвращения в команду.

Как отмечает телеканал, Николай Щербак покинул «Авангард» в конце октября по согласию сторон. Летом этого года он перешел в омский клуб из команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

Со своей будущей супругой спортсмен познакомился в Монреале, когда выступал за «Монреаль Канадиес». Поженилась они этим летом.