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Автор песни «Синий туман» набросился с критикой на коллег

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Популярный композитор и певец Вячеслав Добрынин, сочинивший такие хиты, как «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», появился на сцене после долгого перерыва, связанного с болезнью, и дал интервью kp.ru.

Сделал он это с большим неудовольствием, так как признался, что ненавидит давать интервью.

«То, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным», — заявил изданию 73-летний Добрынин.

Он напомнил, что закончил МГУ и учился в аспирантуре. По его словам, этим он отличается от представителей шоу-бизнеса, «которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!».

Называть кого-то конкретно Добрынин отказался.

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