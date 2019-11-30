Автор песни «Синий туман» набросился с критикой на коллег
- 30 ноября 2019, 17:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Популярный композитор и певец Вячеслав Добрынин, сочинивший такие хиты, как «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», появился на сцене после долгого перерыва, связанного с болезнью, и дал интервью kp.ru.
Сделал он это с большим неудовольствием, так как признался, что ненавидит давать интервью.
«То, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным», — заявил изданию 73-летний Добрынин.
Он напомнил, что закончил МГУ и учился в аспирантуре. По его словам, этим он отличается от представителей шоу-бизнеса, «которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!».
Называть кого-то конкретно Добрынин отказался.
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