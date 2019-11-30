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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что не знает, почему шутку Сергея Светлакова вырезали из эфира Первого канала.

При этом Гусман заметил, что слова юмориста не показались ему смешными.

Член жюри популярной телепередачи также напомнил, что только редакторы вырезают из КВН шутки, которые они сочли не очень удачными.

«В КВН на моей практике никогда не вырезали шутки из-за цензуры», — сказал Гусман в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также прокомментировал рассказ Сергея Светлакова на шоу Ивана Урганта о случае, который произошел на программе «Встреча выпускников КВН». «Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, соленого, смешного я не заметил», — признался Гусман. По его словам, ни один человек в зале не смеялся.

Накануне в эфире шоу «Вечерний Ургант» Светлаков рассказал, как он подшутил над Гусманом, который не оценил разминку его команды «Уральские пельмени». В ответ на выставленную членом жюри плохую оценку комик подошел к Гусману и, изображая персонажа из шоу «Наша Russia», сообщил всему залу отель и номер, где тот живет, а затем пожелал ему «хорошего уральского вечера».

Ранее «Ридус» писал о том, что из вышедшей на Первом канале «Встречи выпускников КВН» вырезали шутку команды «Уральские пельмени», которая была адресована Юлию Гусману. Директор «Уральский пельменей» допустил, что шутка была вырезана не из-за цензуры. По его словам, это может быть связано с ограниченным временем эфира.

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