Путин посетил академию «Солнечный город» и призвал всех готовиться к 9 Мая

Президент России Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Нальчике. Глава государства посетил академию «Солнечный город» и провел заседание совета по межнациональным отношениям.

Детская академия творчества «Солнечный город» была открыта в январе 2016 года. В её состав входит лицей интернатного типа для одаренных детей и центр дополнительного образования.

Замечательный центр. Рекомендую съездить и посмотреть, — поделился Путин впечатлениями от визита в академию с участниками заседания совета по межнациональным отношениям. — У нас во многих регионах сейчас развиваются центры подобного рода.

Президент добавил, что, а академии работает очень профессиональный и приятный коллектив: «Молодые все, энергичные, с прекрасным образованием, глаза горят у всех».

Также Путин обратил внимание, что России начала активно готовиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наступающий год объявлен в нашей стране как Год памяти и славы. Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне», — призвал Путин.



Президент в очередной раз констатировал, что вклад в Победу внес каждый из народов России и Советского Союза.

Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, — цитирует главу государства РИА Новости.

Он попросил членов совета по межнациональным отношениям принять самое деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы.