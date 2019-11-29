Иркутские власти не хотят помогать пенсионерке из-за буквы «с» в паспорте

Власти Иркутской области отказываются выплачивать обещанную компенсацию пострадавшей от паводка пенсионерке Людмиле Мазниковой из-за буквы «с» в паспорте.

Дело в том, что на странице прописки у Мазниковой написано «с. Паберега» (село), а чиновники из соцзащиты говорят, что это деревня и потому правильно должно быть написано «д.», пишет Telegram-канал Mash.

Исправить букву стоит пять с половиной тысяч рублей. Кроме того, все остальные документы, необходимые для получения компенсации, власти требуют подтверждать в суде. Автобус из Пабереги ходит раз в неделю, и Людмила Мазникова вынуждена пользоваться часто такси, платя за одну поездку еще две тысячи.

Таким образом, пенсионерка, которая, между прочим, является заслуженным учителем, вынуждена до сих пор жить в полуразрушенном неотапливаемом доме. Круглые сутки она ходит в теплом пальто, поскольку на улице уже минус тридцать градусов мороза.

Ранее «Ридус» рассказывал о ветеране труда и труженице тыла Марии Симоновой. Она тоже пострадала от паводка в Иркутской области и не может получить компенсацию.