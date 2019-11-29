«Актуальная политика»: Twitter блокирует аккаунты за хорошие новости об РФ

Авторы заблокированного в Twitter микроблога «Актуальная политика» обратилась к администрации ресурса с открытым письмом. В послании говорится о том, что избирательная политика руководства социальной сети все чаще приводит к блокировке российских аккаунтов без всяких на то оснований.

«Уже не первый день появляются сообщения о блокировках аккаунтов за хорошие новости о России и независимую позицию. Сперва это затронуло проект „Хорошие новости“, затем аккаунт „Выпускайте Кракена“. Теперь среди приостановленных учетных записей оказался и наш проект „Актуальная политика“, проработавший в Twitter с февраля 2013 года с охватом более 12 миллионов пользователей ежемесячно. Никаких комментариев от службы поддержки мы так и не получили», — пишут авторы «Актуальной политики».

При этом, указывают авторы письма, «Twitter упорно не видит никаких нарушений правил у тех, кто продвигает антироссийскую повестку». В пример они привели несколько постов таких пользователей.

Авторы проекта «Актуальная политика» добавили, что создали резервный аккаунт.

