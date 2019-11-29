Россия впервые с 2013 года вошла в главный орган ЮНЕСКО

Российская Федерация впервые с 2013 года вошла в главный орган ЮНЕСКО — Комитет всемирного наследия. Решение об этом приняла Генеральная ассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии на собрании, прошедшем 27 и 28 ноября в Париже.

Вместе с Россией Генассамблея под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы избрала девять новых членов комитета — Египет, Эфиопию, Мали, Нигерию, Оман, Таиланд, Саудовскую Аравию и Южную Африку. В заседании принимали участие представители 193 стран.

В Институте наследия имени Лихачева отметили, что Россия не была представлена в главном органе ЮНЕСКО с 2013 года. «Теперь страна будет участвовать в принятии всех решений», — цитирует РИА Новости слова представителя института.

ЮНЕСКО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Ее цель — укрепление мира и безопасности путем расширения сотрудничества стран и народов в области образования, науки и культуры, а также обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии.

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