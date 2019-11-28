«Краснодар» обыграл «Базель» и видит себя в плей-офф

Футболисты «Краснодара» победили на своем поле лидера группы C Лиги Европы — швейцарский «Базель». Встреча завершилась со счетом 1:0. Российский клуб набрал девять очков после трех побед подряд и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

«Первый тайм, наверное, провели получше: были и подходы, и моменты. В таких матчах нужно решать все в первом тайме, чтобы во втором тайме не было такой нервной концовки, как получилось сегодня. Второй тайм был с нашей стороны чуть похуже, слава богу, что удалось победить, у нас есть еще шансы на выход», — сказал полузащитник «быков» Юрий Газинский, появившийся на поле после июньской травмы в контрольном матче сборной России.

Единственный мяч, решивший судьбу важнейшего поединка, забил на 72-й минуте нападающий «Краснодара» Ари. В самом конце встречи герой матча был удален с поля.

Последнюю встречу группового этапа «быки» проведут в гостях против испанского «Хетафе». У клубов — по девять очков. Победитель встречи пройдет в весеннюю стадию розыгрыша вместе с лидером группы — «Базелем», который выход в плей-офф себе уже обеспечил. Выиграть будет трудно, считает Газинский, но все будет зависеть от самого «Краснодара». Надо лишь показать свой качественный футбол.

Накануне важную победу в своей группе Лиги чемпионов одержал «Зенит». Его шансы на выход в весеннюю стадию европейских футбольных турниров также высоки.