Участнику беспорядков в Москве Суровцеву предъявлено обвинение

Сергею Суровцеву, новому фигуранту дела о беспорядках, прошедших в Москве 27 июля, предъявлено обвинение. Он нанес удар сотруднику Росгвардии.

«Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву предъявлено обвинение», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СК РФ заявил о задержании 30-летнего мужчины 28 ноября. Его допросили и квалифицировали действия задержанного по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



Уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статься 318 УК РФ) были открыты после несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Митингующие выражали поддержку незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы.