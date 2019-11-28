найти ×
   
  • USD +0.13
    64.10
  • EUR +0.13
    70.57
СохранитьСохранено0
×

105972

Участнику беспорядков в Москве Суровцеву предъявлено обвинение

Small 85fd31f863
© YouTube

© YouTube

Сергею Суровцеву, новому фигуранту дела о беспорядках, прошедших в Москве 27 июля, предъявлено обвинение. Он нанес удар сотруднику Росгвардии.

«Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву предъявлено обвинение», — сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СК РФ заявил о задержании 30-летнего мужчины 28 ноября. Его допросили и квалифицировали действия задержанного по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статься 318 УК РФ) были открыты после несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Митингующие выражали поддержку незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
3013873читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
208911читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

14035283читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

0336808читать позжечитаю позже