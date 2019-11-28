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Члена ОП РФ не пустили в Швейцарию на дискуссию о правах человека

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Член Общественной палаты РФ от Республики Крым Иван Абажер заявил, что посольство Швейцарии отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на 12-й сессии Форума по вопросам национальных меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН по правам человека.

Я получил подтверждение на участие, однако швейцарское посольство не открыло мне визу. Мне впервые не дают принять участие в мероприятии на международной площадке, смысл которой в том, чтобы выслушать мнение всех сторон. Зачастую та информация, которая высказывается о Крыме, неправдива. И никто не оппонирует спикерам, высказывающим эту неправду, поскольку крымчане часто лишены возможности участвовать в таких мероприятиях, рассказал Абажер.

В похожей ситуации оказался и глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич: посольство США аннулировало его визу G2, которая выдается для участия в мероприятиях международных организаций.

«На международных площадках я выступаю совершенно открыто, четко критикую западную практику регулирования свободы слова. Таким образом, если таких людей, как я, пускать на западные дискуссионные площадки, то результат диалога становится неочевиден. Поэтому они поступают как обиженные дети, которые сбрасывают фигуры с доски, и единственный аргумент у них в споре — это исключить соперника из дискуссии», — отметил Малькевич.

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Видео: обзор 2-го дня 5-го тура Лиги чемпионов

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Телеканал «Матч ТВ» опубликовал на своем YouTube-канале обзор всех матчей второго игрового дня пятого тура Лиги Чемпионов УЕФА. Посмотреть снова есть на что — очень много красивых голов, победа питерского «Зенита» и новые интересные моменты системы видеоповторов VAR.

Нападающий «Барселоны» Леонель Месси не оставил камня на камне в матче против дортмундской «Боруссии». Аргентинец поучаствовал в трех голах своей команды — забил сам, а также ассистировал Луису Суарезу и Антуану Гризманну. Также в этом матче установил новый рекорд ЛЧ — он забил тридцати четырем разным командам в этом турнире.

Питерский «Зенит» накануне должен был выигрывать во что бы то ни стало и он это сделал. Хозяева с берегов Невы принимали французский «Лион» и уверенно переиграли его со счетом 2:0. Таким образом, «Зенит» сохраняет все шансы на выход из группы и в последнем туре отправится на выезд в Бенфику.

Система видеоповторов VAR снова продолжает радовать одних болельщиков и огорчать других. Интереснейший момент случился в матче «Славия» — «Интер». На 34-й минуте футболисты чешской команды атаковали соперника, упустили мяч в чужой штрафной, итальянцы вынесли его к воротам «Славии». Далее вратарь чехов не очень удачно сделал вынос, «Интер» сразу же воспользовался моментом и забил гол. Казалось бы, момент стопроцентный, никакого оффсайда нет. Но главный арбитр, посмотрев момент у ворот итальянцев отметил, что именно там защитник «Интера» совершил фол, после чего уже мяч улетел к воротам «Славии». В результате, гол итальянцев отменили. 

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