Члена ОП РФ не пустили в Швейцарию на дискуссию о правах человека

Член Общественной палаты РФ от Республики Крым Иван Абажер заявил, что посольство Швейцарии отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на 12-й сессии Форума по вопросам национальных меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН по правам человека.



Я получил подтверждение на участие, однако швейцарское посольство не открыло мне визу. Мне впервые не дают принять участие в мероприятии на международной площадке, смысл которой в том, чтобы выслушать мнение всех сторон. Зачастую та информация, которая высказывается о Крыме, неправдива. И никто не оппонирует спикерам, высказывающим эту неправду, поскольку крымчане часто лишены возможности участвовать в таких мероприятиях, — рассказал Абажер.

В похожей ситуации оказался и глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич: посольство США аннулировало его визу G2, которая выдается для участия в мероприятиях международных организаций.

«На международных площадках я выступаю совершенно открыто, четко критикую западную практику регулирования свободы слова. Таким образом, если таких людей, как я, пускать на западные дискуссионные площадки, то результат диалога становится неочевиден. Поэтому они поступают как обиженные дети, которые сбрасывают фигуры с доски, и единственный аргумент у них в споре — это исключить соперника из дискуссии», — отметил Малькевич.