найти ×
   
  • USD
    63.97
  • EUR
    70.44
СохранитьСохранено0
×

02941

Четыре города эвакуировали после взрыва на химзаводе в США

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Власти призвали жителей четырех американских городов покинуть свои дома в преддверии Дня благодарения. Эвакуация объявлена после нового взрыва на химическом заводе на востоке штата Техас, где более 12 часов шла борьба с пожаром.

Чиновники округа Джефферсон заявили о необходимости покинуть зону в радиусе около 6,5 километра от химического завода TPC Group в Порт-Нечес, где взрыв разрушил колонну химической дистилляции во время противопожарных мероприятий. Ударная волна ощущалась на большом расстоянии.

Около 60 тысяч человек должны быть эвакуированы из окрестностей городов Порт-Нечес, Гровс, Порт-Артур и Недерленд в Техасе.

По словам очевидцев, недавно на заводе произошел новый взрыв. Видеозапись этого момента опубликовали в социальных сетях.

Сначала пожарные объявили эвакуацию людей, живущих в радиусе 500 метров вокруг горящего объекта. Остальным рекомендовали не покидать дома, и держать окна закрытыми.

На химическом заводе производят газ бутадиен, который используется в качестве сырья для производства резины и пластика.

В начале сентября на прогулочном судне у побережья Калифорнии произошел пожар. Корабль затонул.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
75065100читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
11117016читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13035283читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

0336808читать позжечитаю позже