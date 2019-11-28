Четыре города эвакуировали после взрыва на химзаводе в США

Власти призвали жителей четырех американских городов покинуть свои дома в преддверии Дня благодарения. Эвакуация объявлена после нового взрыва на химическом заводе на востоке штата Техас, где более 12 часов шла борьба с пожаром.

Чиновники округа Джефферсон заявили о необходимости покинуть зону в радиусе около 6,5 километра от химического завода TPC Group в Порт-Нечес, где взрыв разрушил колонну химической дистилляции во время противопожарных мероприятий. Ударная волна ощущалась на большом расстоянии.

Около 60 тысяч человек должны быть эвакуированы из окрестностей городов Порт-Нечес, Гровс, Порт-Артур и Недерленд в Техасе.

По словам очевидцев, недавно на заводе произошел новый взрыв. Видеозапись этого момента опубликовали в социальных сетях.

Сначала пожарные объявили эвакуацию людей, живущих в радиусе 500 метров вокруг горящего объекта. Остальным рекомендовали не покидать дома, и держать окна закрытыми.

На химическом заводе производят газ бутадиен, который используется в качестве сырья для производства резины и пластика.



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