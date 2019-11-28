Вход на Красную площадь закроют 28 ноября

Значительная часть территории Московского Кремля, Красная площадь, Александровский сад и Васильевский спуск окажутся 28 ноября в зоне проведения ежегодных плановых учений Федеральной службы охраны (ФСО) по пресечению террористических угроз. С 14:30 до 21:00 доступ посетителей туда будет ограничен.

«Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами», — цитирует «Интерфакс» заявление центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

В ходе учений отработают «практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушение условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам».

В ФСО добавили, что предусматривается проход граждан со стороны Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце.

В августе в Московском Кремле обезвредили авиационную бомбу времен войны.