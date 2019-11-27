Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда США

Гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся на родину, обратилась к суду США с просьбой отклонить ее апелляцию на вынесенный приговор. В ходатайстве адвоката, поданном в соответствующие инстанции, сказано, что отклонение апелляции соответствует интересам россиянки.

«Апеллянт Мария Бутина просит суд прекратить дело по поданной апелляции. Получив информацию об обстоятельствах своего дела и последствиях отклонения своей апелляции, апеллянт решила, что в данный момент в ее интересах будет отклонение апелляции», — цитирует ТАСС текст документа.

В приложении к прошению сказано, что Бутина «удовлетворена услугами адвоката» и «полностью проинформирована об обстоятельствах своего дела и последствиях отклонения».

Апелляция на решение суда столичного округа Колумбия, который приговорил россиянку к 18 месяцам тюремного заключения, была подана Бутиной в мае этого года. Она также несколько раз просила суд перенести сроки предоставления материалов по делу.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года перед встречей президентов России и США в Хельсинки. Российские власти назвали обвинения в ее адрес сфабрикованными и потребовали освобождения россиянки.

Бутину обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Американские спецслужбы сочли, что россиянка действовала без регистрации в качестве агента иностранного государства.

В середине декабря Мария Бутина признала свою вину в нарушении законов об иноагентах и подписала документы о сделке с прокуратурой. 26 апреля ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Свой срок с учетом уже отбытого под стражей времени россиянка отбыла 25 октября 2019 года.