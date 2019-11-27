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«Зенит» победил «Лион» и сохранил шансы на плей-офф

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© Twitter

© Twitter

Питерский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл французский «Лион» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Один из мячей забил Артем Дзюба. Это — его восьмой гол в главном европейском клубном турнире. Нападающий повторил рекорд спартаковца Андрея Тихонова и армейца Алана Дзагоева.

На игре присутствовали 51 183 зрителей. Дзюба открыл счет на 42-й минуте. Второй мяч за семь минут до конца основного времени провел Магомед Оздоев, впервые отличившись в Лиге чемпионов. «Зенит» первый раз за четыре года не пропустил в матчах этого турнира.

Победа позволила россиянам подняться на второе место в турнирной таблице группы G с семью очками. «Лион» набрал столько же, но стоит ниже по результатам личных встреч. «Лепциг», идущий первым с девятью очками, и «Бенфика», замыкающая таблицу с тремя, имеют на матч меньше и сыграют позже в этот день в Германии.

«Зенит» имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов перед последней игрой с «Бенфикой» 10 декабря на ее поле. Главный конкурент — «Лион» — сыграет дома с «Лейпцигом».

Накануне «Локомотив» проиграл в домашней встрече «Байеру» и не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков.

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