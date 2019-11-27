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Семь килограммов пластика нашли в желудке мертвого оленя в Таиланде

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© Facebook

© Facebook

Самец оленя погиб в национальном парке на севере Таиланда. В его желудке после вскрытия нашли семь килограммов пластикового мусора. Специалисты считают, что причиной смерти стало засорение желудочно-кишечного тракта.

«Мы считаем, что олень долгое время ел пластик, прежде чем умер», — заявил директор Департамента охраны дикой природы и растений национального парка Криангсак Таномпун.

Туша животного была обнаружена 25 ноября патрульным офицером. В желудке десятилетнего оленя нашли мужское нижнее белье, полиэтиленовые мешки, пакетики растворимого кофе, куски пластиковой веревки, резиновые перчатки, упаковку лапши быстрого приготовления и небольшое полотенце.

Администрация парка намерена организовать сбор пластика и провести просветительскую работу с посетителями, которые должны забирать мусор с собой, а не оставлять его в заповеднике.

Таиланд является основным потребителем пластиковых пакетов. По данным Greenpeace, ежегодно в этой стране их выбрасывается около 75 миллиардов штук. Тайский министр окружающей среды страны ранее заявил, что крупные розничные продавцы прекратят реализацию одноразовых пластиковых пакетов с января 2020 года.

В России также разработали законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов с перспективой их полного запрета через несколько лет.

В марте у побережья Филиппин обнаружили кита, в желудке которого нашли около 40 килограммов пластикового мусора. Среди них были 16 мешков для риса, четыре рюкзака и несколько сумок для покупок.

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