На обманувших писательницу Маринину строителей заведено уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении строителей, обманувших известную писательницу Александру Маринину, прославившуюся своими детективными романами об Анастасии Каменской.

О том, что именно она является потерпевшей стороной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В свою очередь пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов рассказал агентству, что в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что заключила договор подряда на производство косметического ремонта с индивидуальным предпринимателем и заранее все оплатила, однако договорные обязательства исполнителем не были выполнены в условленный срок.

По словам заявительницы, не окончив ремонт, строители покинули объект. В результате заказчица расторгла договор в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков его исполнения.

После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».