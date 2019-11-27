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Ради спасения кошки пожарные распилили трехметровый забор в Москве

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Москве кошка застряла на заборе высотой почти три метра, проткнув лапу арматурой.

На помощь животному пришли сотрудники пожарно-спасательного центра, которым позвонили очевидцы происшествия.

В результате вместе с фрагментом забора кошку доставили в ветеринарную клинику на Сиреневом бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.

Как рассказал собеседник агентства, когда спасатели прибыли на место, кошка сильно кричала и не могла самостоятельно выбраться.

«Мы установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента перекусили арматуру и электрорезом спилили уголок», — приводит агентство слова старшего дежурной смены Андрея Макарова.

Он отметил, что врач-травматолог Михаил Максимов бесплатно провел операцию, а спасатели оставались рядом с кошкой на протяжении всей операции, которая длилась почти час.

Поскольку спасенная кошка была без ошейника и, возможно, жила на улице, спасатели уже нашли волонтера, который заберет ее на время восстановления.

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