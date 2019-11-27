Общедоступный реестр сексуальных насильников создан в Нигерии

Национальный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, создан в Нигерии. База, содержащая имена всех осужденных с 2015 года, будет общедоступной. За определенную плату можно также увидеть имена людей, чьи дела находятся на рассмотрении в суде. Правозащитники призвали работодателей использовать эти данные при приеме мужчин на работу, а также отметили необходимость информирования общественности о наличии реестра.

«Это станет серьезным сдерживающим фактором даже для тех людей, которые любят говорить, что у эрегированного пениса нет совести», — сказала глава правозащитного фонда Дороти Нжиманзе.

Реестр доступен для просмотра с 25 ноября. Он рассматривается в качестве важного шага на пути к обузданию сексуального насилия в Нигерии. Решению проблемы зачастую мешает страх жертв, которые не рассчитывают добиться наказания виновных и опасаются осуждения, поэтому скрывают информацию о насильственных действиях.

По данным ООН, каждая десятая женщина в Нигерии подверглась физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера за последние 12 месяцев. Массовые похищения и изнасилования стали характерной чертой десятилетнего конфликта на северо-востоке страны.

«Правительство сделало свое дело. Но если мы не будем предоставлять необходимую информацию и не будем ее использовать, это никому не поможет», — заявила Reuters основатель Центра медицинской и психологической поддержки в Лагосе Иторо Эзе-Анаба.

По ее словам, любые компании должны систематически использовать реестр для проверки кандидатов, прежде чем принять их на работу.

В начале октября стало известно о «фабрике людей», которую выявили и закрыли в Нигерии. Из рабства вызволили 19 беременных женщин и четырех новорожденных детей.