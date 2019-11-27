Пятерых пострадавших в ДТП в Доминикане выписали из больницы

Пятеро россиян, пострадавших в столкновении туристического автобуса с грузовиком 26 ноября в Доминиканской республике, выписались из больницы и готовы к возвращению домой. В госпиталях остаются еще 27 человек. Двоим из них нужны срочные операции, сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

«Семь человек уехали еще вчера. Еще пять человек сейчас уже выписались из больницы, находятся в гостинице, и они готовы в любой момент стартовать в Россию. Ждут, когда туроператор даст им билеты и отправит», — цитирует его слова РИА Новости.

Состояние 12-летней девочки, у которой серьезно пострадали руки, признано удовлетворительным. Ампутация не потребовалась.

«Ее переводят в другой госпиталь, будут смотреть, будет операция для ее полного восстановления», — сказал Евдокимов.

Врачам пришлось ампутировать руки двум взрослым, добавил дипломат. «Ампутация была. Один мужчина потерял руку, у одной женщины ампутировали две руки», — сказал он.

Два человека находятся «в критическом, но не смертельном состоянии». Их необходимо прооперировать. «У одной женщины поврежден позвоночник, ее нужно оперировать, у другой женщины была сильная черепная травма, ей тоже нужна операция по восстановлению, в первую очередь, челюсти. Это два самых тяжелых случая, будет длительное лечение», — сообщил Евдокимов.

Остальные россияне «стабильны, идут на поправку». Однако есть еще одна проблема — некоторым туристам нужны новые документы. «Есть проблемы с некоторыми, потому что куча-мала была, потеряли паспорта. Задача — оформлять необходимые документы для возвращения на родину. У кого потеряны, у кого нет, сейчас этим предстоит заниматься», — отметил дипломат.

Доминиканские власти, по словам Евдокимова, оказывают необходимую поддержку. Много помогают и находящиеся в стране соотечественники, предлагающие донорскую кровь и услуги переводчиков.

Столкновение автобуса с туристами и грузовика произошло 26 ноября на Коралловом шоссе по пути в аэропорт. В салоне находилось 39 россиян, два гида и водитель. В аварии никто не погиб.